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Блинчик, которым можно накормить всю семью: рецепт из Голландии

3.6т
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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

Блинчик, которым можно накормить всю семью: рецепт из Голландии

ГОЛЛАНДСКИЙ БЛИНЧИК ИЗ ДУХОВКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ингредиенты

  • яйца - 4 шт,

  • молоко - 250 мл,

  • мука - 1 ст.л,

  • сахар - 1 ст. л,

  • соль - щепотка,

  • корица - 1/4 ч.л,

  • сливочное масло - 1 ст.л.

Приготовление

Вливаем в миску молоко, добавляем яйца, сахар, корицу и соль. Все хорошо перемешиваем или взбиваем миксером. Добавляем муку и замешиваем тесто.

Разогреваем духовку до 230 градусов, ставим в нее пустую форму для выпечки и даем форме как следует нагреться. Желательно, чтобы форма была с высокими бортами. Когда форма разогреется, смазываем дно и борта сливочным маслом, выливаем в нее тесто и запекаем блинчик при 200 градусах около 20 минут.

В это время нарезаем любые фрукты на ваш вкус. Выкладываем на блинчик ягоды, посыпаем их сахарной пудрой и добавляем несколько капель лимонного сока.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт блогер питание
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