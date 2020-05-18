Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

6.4т
Читать материал на украинском

Диетологи определили главные продукты, которые противопоказаны к употреблению на голодный желудок, особенно утром.

Для того, чтобы привести себя в тонус, и весь день прошел с хорошим настроением, откажитесь от :

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

MixedNews

Томаты

Несмотря на то, что томаты богаты питательными веществами и витаминами, в них также много дубильной кислоты, которая придает им особую кислотность по вкусу и может вызвать проблемы с желудком. Поэтому людям, страдающими изжогой или язвой, лучше об этих овощах забыть.

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

dentist.ua

Газированные напитки

Употребление натощак разные виды газированных напитков увеличивает риск вздутия живота.

Эти напитки увеличивают количество желудочной кислоты, которая может вызвать эрозию стенок пищеварительной системы.

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

Слоеное тесто

Любимые многими круассаны содержат дрожжи - ингредиент, который может раздражать стенки желудка.

Если же эта выпечка фабричная, к проблемам можно добавить консерванты и трансжиры, которые наносят вред не только пищеварительной системе, но и организму в целом, предостерегает сайт belnovosti.by.

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

Острые специи

Редко кто из людей завтракают острыми блюдами, но есть и такие. Им необходимо помнить, что с пустым желудком и острыми ингредиентами, такими как халапеньо или перец чили, они подвергают опасности пищеварительный тракт. И если есть это натощак, то спазмы желудка практически гарантированы.

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

Сладости

При попадании сахара в пустой желудок организм не может выделять достаточно инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы в крови.

Кроме того, сахар является кислой пищей, которая может изменить кислотно-щелочной баланс. Сладости на завтрак лучше исключить всем, т. к. они повышают риск развития сахарного диабета.

7 продуктов, которые нельзя есть натощак

соцсети

Йогурт

Несмотря на то что йогурт содержит много молочнокислых бактерий, которые полезны для здоровья человека, эта кислота становится неэффективной из-за высокого уровня кислотности пустого желудка. Поэтому гораздо полезнее есть йогурт на обед либо через два-три часа после первого приема пищи.

Груши

Груши

Radymo.com

Груши

При употреблении натощак груш эти фрукты, содержащие сырое волокно, могут повредить тонкие слизистые оболочки и вызвать боль в желудке. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать их с другими злаками или овсянкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведя исследования в разных странах, ученые дали рекомендации по поводу продуктов, которые помогут человеку справиться с приступами голода и насытят организм без ущерба для него.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Тема
Питание
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
FoodOboz