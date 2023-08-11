Зерновое соглашение стало оружием против Украины, нужна полная разблокировка портов, – Оринчак

Из-за участия в зерновом соглашении Россия фактически узаконила право морского террора и получила право полностью контролировать торговлю суверенного государства в Черном море. Но Украина нуждается в портах, разблокированных для экспорта всех видов продукции, как это предусмотрено международным законодательством, и для этого должно объединиться все украинское правительство.

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Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

"Мы не можем постоянно находиться в заложниках Зерновой сделки, которую в широких кругах называют троянским конем для Украины. Из-за заблокированных портов наша страна за полтора года потеряла 10% ВВП, 18 миллиардов долларов валютной выручки и почти 140 миллиардов гривен только налогов", - заявила она.

Орынчак также обратила внимание на то, что зерновое соглашение убило клин в отношениях между Евросоюзом и Украиной, ведь раньше украинские промышленники и аграрии находили абсолютно свободные пути на других рынках морских портов. Когда порты заблокировали, украинская агропродукция начала продаваться прямо на восточноевропейских рынках, что вызвало негативную реакцию среди местных аграриев.

"Агрессор фактически сделал зерновое соглашение оружием против Украины. И мы обязаны сделать абсолютно все, чтобы вернуть Украине наше суверенное право на свободную морскую торговлю. Единственный возможный формат – это полностью разблокированные порты, без влияния россии на то, чем мы торгуем", - подчеркнула она.

Для этого, по ее мнению, необходимо предпринять меры по укреплению оборонного сектора, чтобы обеспечить безопасность кораблей, а также запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного морским судам. Кроме того, необходимо настаивать на усилении санкционного давления на РФ – в том числе введении зеркальных санкций в отношении российских кораблей. Но для этого должно объединиться все украинское правительство.

"Мы фактически на сегодняшний день находимся как один в поле воин. И мне бы хотелось, чтобы абсолютно вся власть, от Офиса Президента до Кабмина, больше объединялась с бизнесом для того, чтобы мы все же вместе смогли победить в этом направлении. Потому что мы очень страдаем экономически оттого, что нам заблокировали самый дешевый способ транспортировки", - подчеркнула Оринчак.

Напомним, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.