Зерновая сделка связала Украине руки и целый год защищала российские корабли, – Свитан

Зерновая сделка должна уйти в прошлое безвозвратно, так как из-за лоббизма "зерновых барыг" Украина год не могла атаковать российские корабли.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Зерновая сделка целый год связывала руки нашим спецслужбам и Вооруженным Силам. Зернотрейдеры, вот эти зерновые барыги, не дали возможности развиваться нашим наступательным действиям на Черном море. А ведь в Черном море, в силу особенностей проходимости, все военные корабли РФ находятся, можно сказать, в тюрьме, из которой очень сложно выйти. Мы могли бы легко найти и уничтожить любой корабль", – пояснил эксперт.

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По его словам, только после того, как Россия угла из Зерновой сделки, Украина смогла убрать российский контроль на море, и разблокировать свои порты для всех видов продукции, тем самым расширив экспортные возможности.

"Наши суда идут с продовольствием, с рудой, с металлом. То есть, у нас уже идет трафик судов! И если бы так начали с прошлого года, то черноморского флота уже бы не было – при условии достаточного финансирования, разумеется", – резюмировал Свитан.

Ранее руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что украинский морской коридор, открытый Министерством инфраструктуры, на днях продемонстрировал возможность принимать/выпускать 8 судов в день – это столько же, сколько мы отправляли прошлой осенью, когда работала договоренность о зерне между Украиной, РФ, ООН и Турцией. Таким образом, Украина доказала, что способна обеспечить экспорт своей продукции самостоятельно.