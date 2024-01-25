'Зеленые' инвесторы готовы идти в суды из-за проблем с выплатами и плохим госрегулированием, – Бондарчук

Инвесторы предприятия возобновляемой энергетики Украины все больше заинтересованы в том, чтобы в судебном порядке решать проблемы с долгами, убытками и несовершенством регуляторной среды в области энергетики.

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Об этом заявил Иван Бондарчук, советник LCF Law Group, эксперт по энергетическому праву.

"Значительной частью нашей юридической практики есть непосредственно споры: как участников рынка между собой, так и участников рынка с регуляторными органами. Часть инвесторов не согласны с тем, как государство регулирует отношения во время войны, и отстаивают собственные интересы", – сказал Бондарчук.

В то же время он отметил, что сегодня возникает много неординарных ситуаций и много проблем, вызванных войной – технические проблемы, дефицит финансов, ущерб, повреждения и т.д.

"Сейчас страна имеет огромный финансовый дефицит на рынке электроэнергии, который сложно преодолеть в нынешнем законодательном поле, несмотря на реалии", – добавил Бондарчук.

По словам адвоката, с началом полномасштабного вторжения возникло много дискуссионных вопросов о необходимости создания новых механизмов, связанных с платежами и их справедливыми пропорциями на рынке электроэнергии, с работой энергообъектов на временно оккупированных территориях и возмещением убытков.

"Большинство судебных споров на рынке электроэнергии связано с некачественным государственным регулированием", – отметил адвокат.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет лишь 60 и 55% соответственно. Председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец считает, что Кабинет министров Украины должен обеспечить возможность НАЭК "Энергоатом" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности, зеленой энергетики. По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли в условиях войны и перспективу.