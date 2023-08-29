Зеленую стратегию Украины создадут на International Sustainability Forum 2023 в Киеве и Гааге

Международное профильное сообщество единомышленников и экспертов по устойчивому развитию и финансированию – Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) – организует двухдневный Международный форум устойчивого развития ISF2023 в Королевстве Нидерланды и Украине. Мероприятие пройдет 20 и 21 сентября.

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Целью форума является консолидация заинтересованных сторон, в частности бизнес-сектора Украины и ЕС, международных инвестиционных банков и фондов, а также исполнительной и законодательной власти для проведения эффективной и практической дискуссии по привлечению инвестиций с целью возобновления Украины на принципах постоянства, сообщили организаторы мероприятия.

Форум состоит из интерактивных панельных дискуссий, представления актуальных исследований, программ и планов, а результатом станет создание Зеленой стратегии Украины на следующие 20 лет.

Зеленая стратегия Украины – это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Это набор инициатив, четкая дорожная карта, практический план действий, который будет создан на International Sustainability Forum 2023 и представлен на рассмотрение правительства. Зеленая стратегия Украины должна стать приоритетом и философией всей Украины.

Участниками Форума станут государственные структуры – Министерство по вопросам общин, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономики Украины, Министерство иностранных дел Украины, финансовые институты и фонды – IFC, EBRD, GIZ, EDFI, EU Platform on Sustainable Finance и другие украинские и международные компании разных секторов экономики, общественные организации и ассоциации, финансовый сектор, программы ООН.

"Война отвергла страну в своем развитии на несколько лет, а то и десятилетий назад. По сравнению с другими европейскими странами Украина должна двигаться гораздо быстрее, и не только противостоять сегодня врагу в экономическом плане, но и строить новую экономику в соответствии с европейскими стандартами. любая угроза – это в первую очередь возможность, Украина стала на путь зеленого восстановления, целью которого является восстановление, содействие открытости, прозрачности и фундаментальным европейским ценностям и стандартам, учет глобальных целей устойчивого развития, достижение энергетической независимости, усиление инклюзивности и обеспечения общественной безопасности. .Вместе с международными и национальными правительственными и неправительственными партнерами мы стремимся разработать Зеленую стратегию Украины на следующие 20 лет, и начальной точкой этого должен стать Международный форум устойчивого развития 2023", - рассказала Алина Соколенко, Председатель ASDE, международная экспертка по устойчивому финансированию и идеолог ISF202 .

20 сентября Форум ISF2023 в Киеве откроет Олег Немчинов, Министр Кабинета Министров Украины. В рамках первого дня будут обсуждаться вызовы и возможности для зеленого обновления Украины, требования международного финансирования к бизнесу в контексте ЕС регулирования, возможности выхода на международный рынок украинских компаний и развитие международного партнерства для формирования устойчивой экономики будущего.

Участие в форуме в Киеве примут Александра Азархина, Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Ольга Стефанишина, Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Эмине Джапарова, Первый заместитель Министра иностранных дел Украины, Денис Малюска, Министр юстиции , Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины, Александр Ярема, Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, Мария Мезенцева, Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Яко Силье, Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, Денис Шемякин, Директор команды поддержки реформ Министерства экономики Украины, Екатерина Рожкова, Первый заместитель Председателя Национального банка Украины, Сергей Поровский, Главный эксперт по вопросам финансирования и политики энергоэффективности, UNIDO.

21 сентября Форум ISF2023 в Гааге откроет Александр Карасевич, посол Украины в Королевстве Нидерланды. Второй день форума начнется с обсуждений тем влияния глобальной зеленой повестки дня и план восстановления Украины, зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине, переход к зеленой экономике, влияние войны на аграрный сектор Украины: результаты опроса ASDE/WWF, финансирование возобновления агробизнеса в Украине: устойчивые практики и бизнес-экосистема.

Участие в форуме в Гааге примут Мустафа Найем, Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Ярослав Демченков, Заместитель Министра энергетики Украины по европейской интеграции, Димитри Гвиндадзе, Руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития ЕБРР, Ашот Абраамян, Львов Джордж Эндрю Тан, Эксперт по противоминной деятельности, Александр Репкин, Член правления энергетической ассоциации "Украинский водородный совет", Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты и другие.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте организатора – ASDE.

"С начала войны украинские города и предприятия столкнулись с беспрецедентными вызовами, которые оказывают разрушительное влияние на бизнес и природную среду. Мы впервые собираем представителей украинского и европейского политикума и бизнеса вместе для проведения "мозгового штурма" с высоким уровнем интерактивности, панельными сессиями, презентациями и обсуждениями для поиска решений для восстановления экономики нашей страны. Практическая дискуссия будет нацелена на обсуждение важных вопросов создания устойчивой бизнес-экосистемы Украины", отметила Яна Конек, исполнительный директор ASDE.

Об организаторе

Ассоциация экспертов по устойчивому развитию – независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора. ASDE – мощный центр постоянства в странах Европы и Центральной Азии, который формирует устойчивую экосистему партнерства путем реализации проектов, инициатив, распространения опыта и знаний. Благодаря общим ценностям, обмену опытом и взаимной поддержке общества организация реализует свой потенциал в формировании зеленой экономики и устойчивого гражданского общества.