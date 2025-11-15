США хотят вытеснить российский газ из Европы 'до последней молекулы' – FT

Соединенные Штаты стремятся вытеснить российский газ из Европы "до последней молекулы". В рамках этой усилий Вашингтон проводит активную дипломатическую кампанию для замещения российского топлива американским СПГ.

Видео дня

По данным источников, должностные лица США совершили ряд поездок в европейские столицы для продвижения американских энергоносителей и достижения цели полного устранения российского газа с континента, используя формулировку "до последней молекулы". Об этом сообщает британская газета Financial Times

Агрессивная дипломатия и коммерческий интерес

Согласно материалу FT, стремление Вашингтона к полному вытеснению российского газа является частью широкой геополитической и экономической стратегии. Одной из основных целей является лишение Москвы ключевого источника доходов, который используется для финансирования войны в Украине.

Кроме того, успех этой кампании выводит США, как крупнейшего мирового экспортера сжиженного природного газа (СПГ), на доминирующие позиции на прибыльном европейском рынке, замещая ранее поставлявшийся трубопроводный газ из России.

Сообщается, что американские чиновники в ходе переговоров активно лоббируют заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США и других дружественных стран-экспортеров.

Издание отмечает, что действия США уже привели к существенным изменениям на европейском энергетическом рынке. Доля российского газа в импорте ЕС резко сократилась по сравнению с периодом до 2022 года, а США стали основным поставщиком СПГ.

Совпадение интересов в сделках с активами

FT также упоминает, что эта дипломатическая активность совпала с рядом коммерческих сделок, направленных на вывод российских активов из-под западного контроля, в частности, с попытками нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные дочерние компании российской нефтяной компании "Лукойл".

По данным источников, Минфин США, контролирующий выполнение санкций, внимательно следил за этими переговорами, что подчеркивает комплексный подход Вашингтона к снижению российского влияния в европейской энергетике.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали арсенал доступных целей для введения новых широкомасштабных санкций, направленных против России. По его словам, у Вашингтона осталось мало значимых рычагов для введения новых болезненных санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!