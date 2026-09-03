Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса, пострадавшего от российских ударов: о чем они договорились. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и руководителями крупнейших украинских продуктовых и строительных сетей, гипермаркетов и маркетплейсов. В ходе встречи обсудили поддержку логистически важного бизнеса, который продолжает работать в условиях российских атак.

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В ближайшее время министры финансов и экономики должны подготовить решение о расширении программ поддержки предпринимателей. Об этом президент Украины сообщил в своём официальном Telegram-канале.

К работе также присоединятся Национальный банк Украины и команда Офиса президента.

"Будут расширены возможности для участия в программе доступного кредитования, чтобы те, кто сейчас не соответствует требованиям, но объективно работает над тем, чтобы у украинцев было все необходимое, получили ресурсы на восстановление", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что обновленная программа должна быть адаптирована к реальным условиям работы предприятий.

"Программа должна быть реалистичной и вполне практичной для бизнеса", — отметил он.

Отдельная задача была поставлена перед Министерством иностранных дел. Оно должно содействовать заключению необходимых соглашений с международными партнерами, чтобы поддержать работу украинских компаний и сохранить экономическую активность в стране.

"Министерство иностранных дел должно помочь в достижении необходимых договоренностей с партнерами для обеспечения продолжения деятельности бизнеса в Украине и необходимой экономической активности", — сказал президент.

Кроме того, потребности предпринимателей планируется систематически собирать еженедельно. Это должно касаться не только финансовой поддержки, но и оперативного обновления государственных решений, нормативных актов и алгоритмов, влияющих на поставки товаров.

"Будем также еженедельно фиксировать потребности бизнеса и решать возникающие вопросы, в частности, по обновлению решений и нормативных актов, а также по необходимым изменениям алгоритмов для обеспечения нормальных поставок в города и населённые пункты", — сообщил Зеленский.

Президент также заявил о намерении регулярно проводить совместные совещания с участием представителей бизнеса, правительственных чиновников и других государственных структур.

"Будем регулярно проводить совещания с представителями бизнеса, правительственными чиновниками и структурами, необходимыми для совместной работы. Это правильно и позитивно — слышать друг друга", — подчеркнул глава государства.

В ходе встречи также обсудили работу предприятий во время воздушных тревог. В частности, речь шла о новом подходе к оповещениям, который правительство в этот день разрабатывало совместно с военными и представителями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Зеленский поблагодарил предпринимателей и работников, которые продолжают работать, несмотря на постоянные российские атаки.

"Спасибо всем, кто продолжает работать в Украине, поддерживает людей и держит экономику, несмотря на все риски и постоянные российские атаки", — заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за российских атак бизнес постепенно меняет способ доставки продуктов: товары будут перевозиться меньшими партиями и чаще напрямую от производителей в магазины, поэтому цены в супермаркетах могут вырасти примерно на 2,5%. В то же время продовольствия в стране достаточно, а возможное временное сокращение ассортимента отдельных товаров в магазинах не означает дефицита.

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