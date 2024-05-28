'Зеленая' и распределенная энергетика могут компенсировать уничтоженные мощности при либерализации на энергорынке, – Кудрицкий

Энергосистему Украины можно восстанавливать за счет инвесторов, которые могут за 2-3 года компенсировать поврежденные мощности развитием "зеленой" и распределенной энергетики. Однако это произойдет при условии либерализации цен на рынке электроэнергии, а также создания прозрачных условий, позволяющих вложенным в энергетику инвестициям быть окупаемыми.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Нужно создать для них (инвесторов. – Ред.) соответствующие условия на украинском рынке электроэнергии, чтобы инвестиции, которые они будут вкладывать в нашу энергетику, были окупаемыми. И инвесторам были понятны правила игры на отечественном рынке", – сказал Кудрицкий.

Также он отметил, что нужна либерализация цен на оптовом рынке электроэнергии, чтобы инвестор мог вложиться в новое поколение и получить за свою электроэнергию справедливый доход.

"И мы должны также привыкнуть к тому мнению, что на оптовом рынке электроэнергии Украины цена, по крайней мере в периоды дефицита, должна быть на уровне или выше, чем в Европе", – добавил руководитель "Укрэнерго".

По его словам, распределенная и возобновляемая энергетика должна будет через два-три года полностью или почти полностью заменить уничтоженные мощности энергопредприятий.

"Это будет замена условного мегаватта ТЭС на микс из промышленных ветряков и солнечных батарей, больших накопительных систем, высокоманевренных газовых станций, возможно, станций на биотопливе", – рассказал Кудрицкий.

Он прогнозирует, что атомная энергетика останется основой украинской генерации, но будут развиваться возобновляемые источники энергии – солнечные и ветровые электростанции, потому что они дешевле всех других.

"Очень многие украинские компании (причем такие, которые ранее не имели отношения к энергетике) сейчас рассматривают реализацию энергетических проектов. Чтобы этот процесс пошел быстрее, нам нужны деньги частных инвесторов", – подытожил Кудрицкий.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн. того, по мнению инвесторов, проблемным моментом является и то, что с марта этого года "Энергоатом" начал снова накапливать долги по ПСО по компенсации льготного тарифа на электроэнергию для населения, недоплатив Гарпоку 5,1 млрд грн. В апреле долги увеличились еще на 11,2 млрд грн.