'Зеленая' энергетика помогает избежать отключений света в Одесской области, − ДТЭК

Благодаря "зеленой" энергетике в Одессе и Одесском районе не применяются стабилизационные отключения света.

Об этом сообщают в ДТЭК.

"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация – ветровые и солнечные электростанции, обеспечивающие дополнительную мощность. Однако ремонтные работы на энергообъектах "Укрэнерго" продолжаются и сетевые ограничения все еще есть", – заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

В то же время он добавил, что в случае увеличения потребления в Одесской области, возможно, придется применить ограничения.

Чтобы этого предотвратить в ДТЭК призывали потреблять электроэнергию бережливо: не включать одновременно энергоемкие приборы в розетку, а пользоваться ими поочередно и перенести работу энергоемкой техники на ночное время. Для улучшения ситуации с энергообеспечением ДТЭК постоянно сотрудничает с местными и областными органами местного самоуправления. Напомним, во время полномасштабной войны ДТЭК построил новую Тилигульскую ВЭС на юге Украины всего в 100 км от линии фронта.