Завладение 17,1 млн грн при ремонте путевых машин: в 'Укрзализныце' разоблачили на коррупции пять человек

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы, завладевшим деньгами "Укрзализныци". Речь идет о сумме в 17,1 млн грн – деньги были направлены на ремонт путевых машин.

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Об этом сообщает НАБУ и САП. По данным следствия, еще в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" образовал преступную группу из действующих и бывших сотрудников завода.

Именно он на протяжении апреля 2021 – февраля 2022 гг. добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин.

"Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности. Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления", – отметили в НАБУ.

В настоящее время пяти злоумышленникам инкриминируют ч.5 ст. 191 УК. – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Руководитель группы задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мукачево НАБУ задержала мэра Андрея Балогу, председателя Мукачевского райсовета Михаила Ланьо и начальника земельного отдела Мукачевского горсовета Артура Самиляка. Чиновников подозревают в причастности к коррупционной схеме продаж местного стадиона "Авангард".

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