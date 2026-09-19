Запрет на экспорт сделал украинский газ в 2,5 раза дешевле европейского – ExPro

Газ в Украине сейчас торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Европе, а разница между ценами превысила €50 за МВт·ч – это самый большой разрыв с конца 2022 года.

Видео дня

Об этом сообщает ExPro.

По расчетам ExPro, 14 сентября газ с поставкой в октябре стоил в Украине в среднем 21 750 грн за тысячу кубометров, или около €33/MWh без НДС. В то же время цена октябрьского ресурса на нидерландском хабе TTF достигла 84 евро/МВт·ч.

Одной из главных причин такого разрыва ExPro называет фактическую изоляцию украинского рынка от европейского.

"Импорт природного газа из Европы практически отсутствует и экономически нецелесообразен из-за высоких цен на европейских хабах. В то же время экспорт газа остается под запретом с начала полномасштабного вторжения, что создает определенный избыток газа в коммерческом сегменте украинского рынка", – отмечает ExPro.

При этом ситуация на двух рынках противоположна. Европе накануне зимы требуются дополнительные объемы газа, а хранилища там заполнены лишь на 68%. В Украине же из-за падения промышленного потребления на коммерческом рынке сформировался избыток ресурса.

"В Украине ситуация противоположная. Предложение газа в коммерческом сегменте превышает текущий спрос, который сокращается из-за российских ударов по промышленности", – говорится в материале ExPro.

Напомним, эксперт газовой отрасли Михаил Свищо считает, что запрет на экспорт оставил украинский газовый рынок изолированным от Европы.