Запрет на экспорт газа сделал украинский газовый рынок закрытым – 'Полтавская газонефтяная компания'

Из-за запрета на экспорт природного газа украинский газовый рынок стал закрытой системой.

Об этом заявил генеральный директор совместного украинско-британского предприятия "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) Виталий Дороган.

Он рассказал, что новые реалии вынудили компанию отойти от привычной логики добыча природных ресурсов.

ПГНК начала предоставлять услуги подготовки газа для других производителей, сервисные услуги на скважинах других компаний, а также сдавать в аренду собственный транспорт и спецтехнику. Это позволило компании выстоять и сохранить ключевой персонал.

После введения в действие запрета экспорта в начале полномасштабного вторжения рынок природного газа превратился в закрытую систему. И, как следствие, на рынке оперирует государственный трейдер – "Нефтегаз Украины" с неограниченными финансовыми и техническими возможностями", – уточнил Дороган.

Напомним, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Арсен Ильин заявлял, что из-за запрета на экспорт природного газа на газовом рынке возникла сложная ситуация.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.