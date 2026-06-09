Заниженный тариф на передачу электроэнергии не экономит, а откладывает расходы — УАВЭ обратилась к регулятору

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) обратилась к НКРЭКУ и Министерству энергетики Украины относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электроэнергии. В заявлении Ассоциация поддерживает позицию НЭК "Укрэнерго", но подчеркивает: дискуссия не должна сводиться только к размеру тарифа.

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Напомним: 26 мая 2026 года НКРЭКУ предварительно одобрила проект повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу с 1 июля – на 21,6%, с 742,91 до 903,53 грн/МВт-ч. Это ниже запроса самой компании – 958,87 грн/МВт-ч.

В обращении УАВЭ объясняет, почему тариф надо пересматривать: объем передачи электроэнергии в 2026 году будет меньше (около 89,6 млн МВт-ч), чем заложено в действующем тарифе; расходы на покрытие технологических потерь в сетях выросли, объемы импорта увеличиваются, а постоянные атаки на инфраструктуру требуют денег на ремонты.

"Заниженный тариф – это опасная иллюзия экономии. Он лишь откладывает расходы в виде дефицита, долгов перед участниками рынка и недофинансированных сетей", – говорится в обращении Ассоциации. Перекрестное субсидирование общество все равно оплачивает опосредованно – через инфляцию.

УАВЕ предлагает три системных шага:

повысить тариф в полном объеме по расчетам "Укрэнерго";

заменить нынешнюю модель субсидий адресными выплатами тем, кто в них действительно нуждается;

наладить обмен данными между Минсоцполитики, "Укрэнерго" и операторами систем распределения, чтобы эти выплаты заработали.

Переход к адресным субсидиям также соответствует обязательствам Украины перед ЕС и МВФ и вписывается в подготовку стратегии развития "Экономика будущего" на 2026–2040 годы.

Отдельно в обращении говорится о возобновляемой энергетике. В условиях атак на инфраструктуру ВИЭ (например, солнечные и ветровые станции), распределенная генерация, а также системы накопления энергии стали частью энергетической безопасности страны. Они обеспечивают устойчивость системы, повышают ее гибкость и маневренность и ускоряют восстановление утраченных мощностей. Поэтому своевременные расчеты с производителями УАВЭ считает не просто финансовым вопросом, а вопросом устойчивости энергосистемы.

В УАВЭ подчеркивают: цель не в том, чтобы повысить тариф, а в том, чтобы энергосистема имела достаточное финансирование. Ассоциация готова присоединиться к разработке этих решений вместе с властью и международными партнерами.