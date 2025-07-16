Замглавы МОН Витренко выступил против сокращения вузов ради экономии

Заместитель министра образования Андрей Витренко выступил с критикой нынешней реформы высшего образования, отметив ее недоработки и угрозы для доступности обучения. В интервью он заявил, что поддерживает только те реформы, которые реально работают, и напомнил, что еще в 2021 году предупреждал о рисках сокращения сети вузов.

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"Я тогда моделировал все сценарии: как это повлияет на студентов, преподавателей, регионы. Сегодня мы имеем последствия поспешных решений. Наибольшую угрозу составляет повышение индикативной себестоимости обучения — этот вопрос нужно по крайней мере отсрочить", — заявил Витренко в интервью Lenta.UA. По его словам, в центре любой образовательной политики должна быть не экономия, а доступность и качество. "Нельзя просто сокращать ради сокращения", - добавил он.

Он также отметил важность диалога и сохранения системы образования в Украине, особенно в условиях войны. По его словам, реформирование образовательной сферы невозможно без активной коммуникации между всеми участниками процесса — родителями, студентами, преподавателями и учеными. Витренко подчеркнул, что совещательные органы должны работать эффективно, а не существовать только на бумаге.

Он также акцентировал внимание на том, что образование во время войны — это не только о знаниях, но и о выживании и устойчивости государства. "Главное — сохранить систему образования, повысить качество, сделать образование доступным для всех, включая ВПО, детей с временно оккупированных территорий, украинцев за рубежом. Если мы не разрушим образование в тылу — мы выстоим и на фронте", — резюмировал Витренко.