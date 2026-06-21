"За услуги ангела-хранителя": Трамп пригрозил ввести пошлины в Ормузском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в Ормузском проливе не будет пошлин, а если и будут, то только американские. По словам американского лидера, на период перемирия и после его окончания проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным.

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Трамп подчеркнул, что пошлины могут взиматься только США, при условии отсутствия мирного соглашения с Ираном. Америку в данном случае он назвал "ангелом-хранителем".

Что сказал Трамп

По крайней мере, так Трамп высказался в своей социальной сети Truth Social.

"В течение 60-дневного периода прекращения огня в Ормузском проливе пошлины взиматься не будут, также пошлины не будут взиматься и после окончания 60-дневного периода, за исключением случаев, когда они будут введены Соединенными Штатами Америки, если соглашение не будет заключено. Пошлины будут взиматься за услуги, оказанные США в качестве Ангела-хранителя странам Ближнего Востока, с целью возмещения расходов как в прошлом, так и в будущем", – отметил президент США.

Что предшествовало

Напомним, что 15 июня стало известно: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании (документ был подписан в электронном виде). С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума считается началом указанных 60-дневных переговоров о прекращении войны.

Уже 18 июня высокопоставленный представитель американской администрации обнародовал полный текст Меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США – отменить санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Исламской Республики, в частности, отмена санкций и размораживание активов.

Однако, как сообщал OBOZ.UA, уже 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, перечисленных иранским режимом, в частности, и нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединенных Штатов.

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