За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 19 тысячам семей после вражеских атак

9 сентября ДТЭК вернул свет в дома 18,8 тыс. семей в 8 населенных пунктах Днепропетровской области, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Враг продолжает атаковать Днепровщину, где в результате обстрелов постоянно повреждаются линии и оборудование.

Несмотря на все вызовы, ремонтные бригады ДТЭК чинят поврежденные энергообъекты и делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы проводят, как только получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

За последние сутки энергетикам удалось возобновить работу электросетей в 8 населенных пунктах региона и вернуть свет в дома 18,8 тыс. семей, обесточенных из-за обстрелов.

В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.