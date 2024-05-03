За повышение акцизов на горючее заплатит конечный потребитель, – Сиренко

Инициатива Кабмина повысить акцизы на бензин и дизель в конечном счете ляжет на плечи конечных потребителей, то есть за это заплатят все без исключения украинцы. Аргументация относительно необходимости соблюдать нормы ЕС тоже не работает для Украины, ведь у нас уровень минимальной зарплаты значительно ниже, чем в Европе.

Об этом заявил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, комментируя решение правительства по повышению акцизов на горючее.

"За весь этот фестиваль и дополнительную нагрузку налогов на литре горючего заплатит конечный потребитель. То есть, здесь чудес не будет: дополнительный акциз превратится в новые гривны в АЗС", – отметил Сиренко.

Он подчеркнул, что аргументация, что нужно привести эти акцизы к тем, которые есть в Евросоюзе, точно неправильная аргументация, ведь тогда и остальные нормы нужно приводить к требованиям Евросоюза.

"У нас заработная плата гораздо ниже, чем в странах Европы. Кроме того, я вообще не ценитель правила высоких акцизов. Я и в Европе их не понимаю. Мне, например, нравится, как работают в Штатах: там низкие налоги на автопродукты, и бензин, дизель настолько доступен! У них дешевле сейчас горючее, чем в Украине, для понимания. И это дает возможность – какому американцу путешествовать на автомобиле", – подчеркнул Сиренко.

Он также напомнил, что с введением европейских норм следует подождать пока идет война, ведь некоторые из этих норм уже стали проблемой для правительства.

"Есть еще директива о минимальных запасах в Европе нефтепродуктов – каждый импортер должен где-то хранить горючее, и этот объем будет гарантией, что у нас не будет дефицита. Но так спешили эту директиву внедрить, что теперь не знают, как ее отменить. Забыли, что в стране есть война, и враг целит в нефтебазы. Так же и с акцизами: немного поспешили", – резюмировал эксперт.

Напомним, Кабмин планирует повысить акцизы на бензин и дизель. Если решение будет принято, это приведет к повышению акциза с 213 до 243 евро/тонна за бензин и со 140 до 177 евро/тонна за дизель уже к концу этого года. К 2028 году, как ожидается, налог составит 360 и 330 евро соответственно.

В то же время стоимость сжиженного газа останется льготной: сейчас она составляет 52 евро, а к 2028 году она увеличится всего до 70 евро. Между тем, по убеждению экспертов, приближение акциза на газ к рыночному уровню позволит получать в бюджет более миллиарда гривен ежегодно, и вместе с тем – лишит Россию возможности зарабатывать на импорте этого горючего.