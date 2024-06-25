За неделю энергетики вернули свет 92 тыс. семей Донбасса, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 17 по 23 июня энергетикам ДТЭК удалось отремонтировать ряд повреждений сетей и вернуть свет жителям 74 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды и активных боевых действий в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что, несмотря на тяжелые бои в Донецкой области, за неделю энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям 33 населенных пунктов. Дома 59,2 семей, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой области, снова имеют с электроэнергией.

Также на прошлой неделе в Донецкой области бушевал ливень и штормовой ветер, из-за чего было повреждено сетевое оборудование. Энергетики оперативно устранили последствия непогоды и вернули свет почти 33 тыс. семей в 41 населенном пункте прифронтового региона.

Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы люди были снабжены электроэнергией.

Напомним, на прошлой неделе ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате был ранен один энергетик.