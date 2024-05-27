За неделю энергетики вернули свет 28 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 20 по 26 мая энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 41 населенного пункта.

Об этом говорится в сообщении компании.

Донетчина продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий. Однако энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ. На прошлой неделе удалось вернуть возобновить электроснабжение жилищ 21,6 тысячи семей прифронтового региона.

Днепропетровщина также постоянно страдает последствиями вражеских обстрелов, особенно южная часть области. Здесь с 20 по 26 мая удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 6,2 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.