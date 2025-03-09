За двое суток ДТЭК вернул свет 94 тыс. семей после вражеских обстрелов

За последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 94 тысяч семей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Киевской областях

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Враг усилил атаки на энергообъекты нашей страны. Несмотря на все вызовы энергетики, продолжают восстанавливать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы дают разрешение на проведение работ.

В частности, на Днепровщине за последние два дня энергетики возобновили электроснабжение почти 61,4 тысячи домов местных жителей. За тот же период в Одесской области удалось вернуть свет в 22,6 тысячи домов после вражеских обстрелов.

Тем временем в Донецкой области за 7 и 8 марта специалисты энергокомпании вернули электричество в 9 тысяч домов. Кроме того, в Киевской области удалось восстановить свет в 1,1 тысячах домов после вражеских атак. Несмотря на опасность, специалисты энергокомпании продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

За последние две недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 100 тысяч семей Одесщины, чьи дома были обесточены в результате атак по энергетическим объектам области.

Напомним, что за последние две недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 100 тысяч семей Одесщины, чьи дома были обесточены в результате атак по энергетическим объектам области.