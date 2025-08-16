Видео дня
За два дня ДТЭК вернул свет почти 30 тысячам семей после обстрелов
За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 30 тысячам семей после российских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
В частности, в Донецкой области удалось вернуть свет в почти 27 тысяч домов местных жителей.
Между тем на Днепропетровщине с 14 по 15 августа энергетики восстановили электроснабжение 2,5 тысяч домов жителей области.
Отмечается, что несмотря на опасность энергетики ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.
Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.