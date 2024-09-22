За день энергетики ДТЭК вернули свет в 14 населенных пунктов после обстрелов

За 21 сентября энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и возобновили электроснабжение в 14 населенных пунктах Днепровщины и Донбасса, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, за последние сутки ремонтные бригады ДТЭК возобновили работу электросетей в 12 населенных пунктах Днепровщины. Благодаря этому свет вернули в 2,5 тысяч семей.

В то же время зоной наиболее активных боевых действий остается Донецкая область. Несмотря на сложные условия, энергетики, получив разрешение от военных, смогли за сутки возобновить электроснабжение более чем на 5,8 тыс. семей в 2 прифронтовых населенных пунктах.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.