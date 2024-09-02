Канада сняла санкции с юриста Андрея Портнова

Канада сняла санкции с бывшего украинского чиновника Андрея Портнова. Это решение может быть результатом его побед в десятилетних судебных процессах.

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Об этом сообщили журналисты издания Canada Gazette. Недавно стало известно, что канадское правительство сняло санкции с украинского юриста Андрея Портнова, действовавших в течение последних десяти лет.

Андрей Портнов, известный украинский юрист и бывший чиновник, находился под санкциями Канады с 2014 года. Санкции были частью более широкого международного давления на бывших украинских чиновников, связанных с режимом Виктора Януковича. Правительство Канады заморозило активы этих лиц на территории страны и запретило канадским компаниям и гражданам заключать с ними какие-либо финансовые соглашения. Эти меры имели целью ограничить их возможности влиять на ситуацию в Украине и мире.

С 2014 года Портнов активно оспаривал эти санкции в судах. Он неоднократно подчеркивал, что они были введены без надлежащих юридических оснований и нарушали его права. После десятилетней судебной борьбы, включавшей процессы в Канаде и Украине, Портнову удалось добиться снятия санкций. Это решение стало прецедентом, поскольку ранее другие страны, в том числе Европейский Союз, также снимали санкции с Портнова после решений судов.

31 мая 2024 правительство Канады утвердило несколько новых санкционных списков, в которые вошли бывшие украинские чиновники, среди которых Виктор Янукович и Николай Азаров. Все ранее введенные санкции были продлены на новый срок, за исключением санкций против Портнова.

Снятие санкций с Портнова может быть следствием его побед в судебных процессах, где он оспаривал правомерность санкций. Ранее Портнов уже выиграл судебный процесс в Европейском Союзе, где взыскал компенсацию за незаконное применение санкций. Аналогичные победы в судах одержал и в Украине, где успешно защитил свою честь и деловую репутацию по делам против ряда украинских СМИ и общественных организаций.

Портнов выиграл дела против таких медиа-ресурсов, как Центр противодействия коррупции (ГПК), Украинская правда (УП), журналист Юрий Бутусов и медиа-платформа "Цензор". По делу против ЦПК Портнов добился компенсации в размере 39 тысяч гривен за нарушение его прав.

Дела против УП и Юрия Бутусова также завершились в пользу Портнова, что заставило эти организации выплатить компенсации за неправомерные действия. Последняя из его побед касалась медиаплатформы "Цензор", где также было принято решение в пользу Портнова, и "Цензор" был обязан выплатить ему компенсацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, общественная организация "Центр противодействия коррупции" перечислила юристу Андрею Портнову более 39 тысяч гривен. Это произошло во исполнение решения суда по делу о защите достоинства, чести и деловой репутации экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича.

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