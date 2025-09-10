Yasno запустила грантовую программу для ветеранского бизнеса

В YASNO стартует Грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны. Это возможность каждому из 20 бизнесов-победителей получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев, и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию. Как стать участником, рассказываем детали.

9 сентября начинается прием заявок на участие в Грантовой программе YASNO для малого и среднего бизнеса, который продлится до 19 октября. Это первая программа, которая позволит получить финансовую помощь на оплату счетов за потребленную электроэнергию.

Грант от YASNO – это простая финансовая помощь без сложных заявок, бизнес-планов и отчетов. Не нужно привлекать консультантов и другую помощь для участия. Чтобы стать участником, достаточно в указанный срок заполнить простую форму на сайте и ожидать определения победителей, которое состоится 29 октября 2025 года с помощью сервиса random.org.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса-клиенты ООО "ЯСНО+", а именно:

владельцами которых являются ветераны, или их доля в бизнесе составляет не менее 50% (для ветеранов российско-украинской войны с 2014 года следующих категорий: участников боевых действий, лиц с инвалидностью и участников войны)

среднемесячное потребление бизнесом за последние 6 месяцев не превышало 15 тыс. кВт∙ч.

"Бизнес – это двигатель экономики. А ветеранский бизнес – это еще и дополнительная возможность участникам боевых действий восстановить себя через работу и трансформировать собственный бизнес, изменить его, улучшить.

Мы хотим подарить свет ветеранскому бизнесу. Поэтому на первом этапе предоставим 20 грантов в формате безвозвратной финансовой помощи на оплату счетов за электроэнергию. Это возможность для каждого бизнеса-победителя сэкономить около 300 тыс. грн и сфокусироваться на вопросах развития бизнеса и немножко забыть о счетах за свет. Без сложных процедур. Просто надо быть нашим клиентом, подтвердить свой статус ветерана, соответствовать критерию представителя малого и среднего бизнеса (МСБ) и подать заявку, на которую надо потратить максимум 5 мин. Вы поддерживаете страну, а мы хотим поддержать вас", – сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Важно отметить, что участниками Грантовой программы могут стать бизнесы из всех областей Украины (кроме территорий, временно оккупированных российской федерацией и/или вооруженными формированиями российской федерации). Бизнесы, которые пока не являются клиентами ООО "ЯСНО+", могут воспользоваться своим правом и сменить поставщика по ссылке: https://yasno.ua/onboarding/create для участия.