Высокие тарифы на грузовые перевозки негативно влияют на конкурентоспособность – ICC

Из-за высоких тарифов на грузовые перевозки "Укрзалізниця" теряет клиентов, ведь они переходят на более доступные автомобильные перевозки. Они, в свою очередь, разрушают украинские дороги, в строительство которых мы вложили очень много денег и сил.

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Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов, комментируя инициативу УЗ гармонизировать тарифы на грузовые перевозки, что приведет к их очередному повышению.

"Укрзалізниця" сейчас занимает монопольное положение на рынке, но еще есть автомобильные перевозки. И как только увеличивается тарифная погрузка на железную дорогу, те грузы, которые в состоянии, а это прежде всего зерно, – переходит на автоперевозки. С одной стороны – УЗ теряет заказчика, и поступлений становится меньше. С другой стороны – увеличивается нагрузка на автомагистрали. Все мы знаем, сколько усилий было приложено, чтобы восстанавливать дороги. Но если мы их будем использовать с максимальной нагрузкой, что будет с теми дорогами?", – пояснил Щелкунов.

В то же время, он отметил: благодаря открытию морских портов и организации работы пунктов пересечения, товарооборот оживился, что позволило УЗ получить значительные средства и увеличить поступления в государственный бюджет. В то же время повышение тарифов негативно повлияет на конкурентоспособность украинских производителей, поэтому такие решения должны быть всесторонне обоснованы.

"Решение следует принимать очень взвешенно после общения с бизнесом. Любая нагрузка на экспортные отрасли – это увеличение себестоимости продукции. Это риск стать неконкурентоспособным на международных рынках. Как результат – уменьшение экспорта, доходов украинских предприятий и налоговых вычетов. Поэтому должен быть четкий расчет – чтобы прибыль одного направления не привела к потерям по другим позициям. Следует встречаться, слушать аргументы друг друга и принимать решения с точки зрения государственных макроэкономических показателей", – резюмировал Щелкунов.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк также заявил, что экспортные грузопотоки фактически достигли довоенного уровня, поэтому сейчас "Укрзалізниця" может не только наращивать объемы перевозок, но и конкурировать с рынком автоперевозок, если снизит тарифы на перевозку грузов.