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"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

Марина Петик
Экономика
3 минуты
738
'Вы загнали свой народ за Можай': что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

В оккупированном Крыму вслед за Россией растут цены на еду. Возмутились даже пророссийские блогеры. Жалуются, что ценники в магазинах продавцы переписывают каждый день. И все из-за войны. Что сейчас происходит в супермаркетах полуострова, мы отследили по видео пропагандистов.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ценники переписывают каждый день

От цен на полуострове приходят в ужас даже прокремлевские блогеры. Один из них, блогер закрытого "Эха Москвы", который поддержал оккупацию Крыма, переехал жить в Феодосию и поддерживает войну России против Украины, Александр Горный (Сергеев) постоянно жалуется на подорожание.

Недавно он сообщил, что в Крыму ожидается рост цен на все в связи с обострением ситуации на фронте. Говорит, что разговаривал с продавцами, и те ему сказали, что переписывают ценники каждый день. А поставщики теперь, когда привозят товар, сразу же привозят и новый прайс.

Цены на молочные продукты растут уже несколько месяцев, поражают цены на овощи на рынке.

"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым
"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

Блогера очень волнуют цены автопрома. Говорит, что российские власти уж слишком задирают стоимость на все, что связано с автомобилями. Например, повысили утильсбор и еще собираются поднять его с 1 января 2025 года.

Да так, что теперь авто на 2-3 л мощности подорожает на 1 млн рублей. За этот год цены на автозапчасти выросли от 20 до 70%, об этом ему поведали сами работники автомагазинов. И растут они из-за курса рубля к доллару, ведь все они импортные. Смена летней резины на зимнюю стоит целое состояние.

Горный жалуется, что для своей старой "Хонды" искал масло, оказалось, что стоит оно теперь 10-12 тыс. руб. за 2 л (5-6 тыс. грн).

"Когда вы орете: "Мы победим!", так вы нас уже победили. Не знаю, какую вы там Украину победите, но вы нас уже победили! Вы загнали свой народ за Можай", – откровенничает блогер.

Хамса по 800 рублей

Тема повышения цен на все на полуострове стала основной для многих, кто снимает видео о Крыме.

Еще одна видеоблогерша Анечка, которая переехала на оккупированный полуостров из Тюмени, показала, сколько стоят в Крыму морепродукты. Так, красная икра в магазине продается по 1095 руб. за 100 г (545 грн).

"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым
"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

"Вот такая цена у нас на красную икру. Видимо, ее берут бабушки, у которых нет денег", – прокомментировала блогер.

Также мелкие креветки стоят 400 руб. за 100 г (200 грн), а крупные по 1057 руб. тоже за 100 г (525 грн).

"У нас с рыбой вообще беда. Сейчас из-за войны, из-за того, что в Черном море полно мин, рыбаков туда не пускают. Поэтому добывать рыбу на полуострове невозможно и опасно. Рыбаки уходят в район Каспия, Новороссийска. Свежая хамса у нас стоит теперь до 800 руб. за кило (400 грн). Эта рыба всегда у нас была как семечки, а теперь стала элитной", – рассказывает один из крымских рыбаков.

Сыр по 1400 рублей и дорогая картошка

Еще одна жительница Севастополя, блогер Елена сходила на днях в супермаркет и показала цены. Женщина приехала в Крым из Турции, с мужем зарабатывают сдачей в аренду недвижимости как на оккупированном полуострове, так и в Турции. Российская власть на полуострове их вполне устраивает.

В мясном отделе говяжий антрекот стоит 609 руб. (304 грн), свинина в зависимости от вида от 279 до 469 руб. (140-235 грн), фарш 579 руб. (290 грн). Что касается птицы, то куриный фарш 379 руб. (190 грн), филе индейки – 669 руб. (335 грн), куриное филе 537 руб. (270 грн), куриное филе бедро – 612 руб. (306 грн).

"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым
"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым
"Вы загнали свой народ за Можай": что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

Скумбрия по 449 руб. (225 грн), лосось 2700 руб. (1350 грн). Красная икра в супермаркете продается по 10-12 тыс. руб. (5-6 тыс. грн).

Сыры от 1000 до 1400 руб. (500-700 грн). Копченые колбасы от 800 до 1800 руб. (400-900 грн).

Блогеру все цены показались "нормальными", только не устроила цена на картошку – 54 руб. (27 грн) и морковку с поля – 24 руб. (12 грн). Помидоры в этом маркете по 188 руб. (80 грн), свежие огурцы – 265 руб. (130 грн).