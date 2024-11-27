'Вы загнали свой народ за Можай': что происходит с ценами на оккупированном полуострове Крым

В оккупированном Крыму вслед за Россией растут цены на еду. Возмутились даже пророссийские блогеры. Жалуются, что ценники в магазинах продавцы переписывают каждый день. И все из-за войны. Что сейчас происходит в супермаркетах полуострова, мы отследили по видео пропагандистов.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ценники переписывают каждый день

От цен на полуострове приходят в ужас даже прокремлевские блогеры. Один из них, блогер закрытого "Эха Москвы", который поддержал оккупацию Крыма, переехал жить в Феодосию и поддерживает войну России против Украины, Александр Горный (Сергеев) постоянно жалуется на подорожание.

Недавно он сообщил, что в Крыму ожидается рост цен на все в связи с обострением ситуации на фронте. Говорит, что разговаривал с продавцами, и те ему сказали, что переписывают ценники каждый день. А поставщики теперь, когда привозят товар, сразу же привозят и новый прайс.

Цены на молочные продукты растут уже несколько месяцев, поражают цены на овощи на рынке.

Блогера очень волнуют цены автопрома. Говорит, что российские власти уж слишком задирают стоимость на все, что связано с автомобилями. Например, повысили утильсбор и еще собираются поднять его с 1 января 2025 года.

Да так, что теперь авто на 2-3 л мощности подорожает на 1 млн рублей. За этот год цены на автозапчасти выросли от 20 до 70%, об этом ему поведали сами работники автомагазинов. И растут они из-за курса рубля к доллару, ведь все они импортные. Смена летней резины на зимнюю стоит целое состояние.

Горный жалуется, что для своей старой "Хонды" искал масло, оказалось, что стоит оно теперь 10-12 тыс. руб. за 2 л (5-6 тыс. грн).

"Когда вы орете: "Мы победим!", так вы нас уже победили. Не знаю, какую вы там Украину победите, но вы нас уже победили! Вы загнали свой народ за Можай", – откровенничает блогер.

Хамса по 800 рублей

Тема повышения цен на все на полуострове стала основной для многих, кто снимает видео о Крыме.

Еще одна видеоблогерша Анечка, которая переехала на оккупированный полуостров из Тюмени, показала, сколько стоят в Крыму морепродукты. Так, красная икра в магазине продается по 1095 руб. за 100 г (545 грн).

"Вот такая цена у нас на красную икру. Видимо, ее берут бабушки, у которых нет денег", – прокомментировала блогер.

Также мелкие креветки стоят 400 руб. за 100 г (200 грн), а крупные по 1057 руб. тоже за 100 г (525 грн).

"У нас с рыбой вообще беда. Сейчас из-за войны, из-за того, что в Черном море полно мин, рыбаков туда не пускают. Поэтому добывать рыбу на полуострове невозможно и опасно. Рыбаки уходят в район Каспия, Новороссийска. Свежая хамса у нас стоит теперь до 800 руб. за кило (400 грн). Эта рыба всегда у нас была как семечки, а теперь стала элитной", – рассказывает один из крымских рыбаков.

Сыр по 1400 рублей и дорогая картошка

Еще одна жительница Севастополя, блогер Елена сходила на днях в супермаркет и показала цены. Женщина приехала в Крым из Турции, с мужем зарабатывают сдачей в аренду недвижимости как на оккупированном полуострове, так и в Турции. Российская власть на полуострове их вполне устраивает.

В мясном отделе говяжий антрекот стоит 609 руб. (304 грн), свинина в зависимости от вида от 279 до 469 руб. (140-235 грн), фарш 579 руб. (290 грн). Что касается птицы, то куриный фарш 379 руб. (190 грн), филе индейки – 669 руб. (335 грн), куриное филе 537 руб. (270 грн), куриное филе бедро – 612 руб. (306 грн).

Скумбрия по 449 руб. (225 грн), лосось 2700 руб. (1350 грн). Красная икра в супермаркете продается по 10-12 тыс. руб. (5-6 тыс. грн).

Сыры от 1000 до 1400 руб. (500-700 грн). Копченые колбасы от 800 до 1800 руб. (400-900 грн).

Блогеру все цены показались "нормальными", только не устроила цена на картошку – 54 руб. (27 грн) и морковку с поля – 24 руб. (12 грн). Помидоры в этом маркете по 188 руб. (80 грн), свежие огурцы – 265 руб. (130 грн).