Второй день подряд: в Monobank сообщили о еще одной мощной DDOS-атаке

В субботу, 18 августа, в Monobank сообщили о еще одной мощной DDOS-атаке. Она проходит второй день подряд.

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Об этом сообщил Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он добавил, что уже почти 3 миллиарда запросов на сервис за два дня.

"Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, на зло этой нечисти", – написал Гороховский.

Напомним, вечером 16 августа Monobank претерпел DDOS-атаки. В компании сообщили, что отбивают их, "попивая кофе с пончиками", и держат ситуацию на контроле.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из РФ. После этого в ряде украинских Telegram-каналов было зафиксировано распространение сообщений провокативного характера.

– Украинцы все чаще встречают мошенников в интернете. Некоторые схемы наиболее распространены, и чтобы не попасть на крючок злоумышленников, их можно распознать заранее. К таким схемам относится оформление денежных выплат на мошенническом ресурсе.

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