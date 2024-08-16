В Monobank сообщили о мощной DDOS-атаке: что происходит

Вечером 16 августа Monobank подвергся DDOS-атаке. В компании сообщили, что отбивают его, "попивая кофе с пончиками", и держат ситуацию на контроле.

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Об этом в Telegram сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Уже есть около МЛРД запросов на услуги monobank за 3 часа. Держим ситуацию под контролем", – сообщил один из руководителей компании.

Напомним, из банковского приложения monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

Несмотря на большое количество положительных отзывов уже через три дня после запуска стало ясно, что она не будет популярной, поэтому лишняя. Впрочем, она до сих пор остается в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из РФ. После этого в ряде украинских Telegram-каналов было зафиксировано распространение сообщений провокативного характера.

– Украинцы все чаще встречают мошенников в интернете. Некоторые схемы наиболее распространены, и чтобы не попасть на крючок злоумышленников, их можно распознать заранее. К таким схемам относится оформление денежных выплат на мошенническом ресурсе.

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