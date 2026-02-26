Все действующие отделения ПУМБ появились на карте безбарьерности ЛУН

207 отделений банка ПУМБ теперь на Карте безбарьерности ЛУН. Каждый клиент может заранее ознакомиться с условиями, проверить доступность и выбрать именно то отделение, к которому ему будет легко добраться и удобно воспользоваться услугами.

Карта ЛУН помогает клиентам выбирать удобный маршрут и то отделение, где они будут чувствовать себя максимально комфортно.

Какая информация по отделениям ПУМБ отображается на карте безбарьерности ЛУН:

уровень безбарьерности: безбарьерный / частично безбарьерный / барьерный;

наличие пандуса, подъемника или доступного входа;

достаточная ширина дверей и проходов;

уровень безопасности и освещения территории;

фото входа и помещения;

наличие табличек шрифтом Брайля, тактильных элементов и банкомата с голосовым сопровождением для людей с нарушением зрения, чтобы путь был безопасным, а обслуживание понятным;

возможность консультации с переводчиком жестового языка для людей с нарушением слуха или речи; возможность общаться через клавиатуру для клиентов, которые не владеют жестовым языком;

наличие заниженных касс, просторных зон ожидания, заниженных экранов терминалов для людей на кресле колесном, чтобы каждый мог добраться и получить сервис без барьеров.

Эту информацию перед посещением отделения можно посмотреть на сайте ПУМБ в разделе "Отделения и банкоматы", вкладка "Доступность".

Зоя Минаева, руководитель проекта по развитию инклюзивности ПУМБ отметила: "ПУМБ ежедневно работает над тем, чтобы банк был местом, где каждый чувствует себя уверенно и в безопасности. Сейчас команда работает не только над доступностью отделений, но и сайтов и мобильных приложений. Продолжает развивать культуру инклюзивности в команде. Стремимся быть комфортными и полезными для каждого в любой точке контакта. Обеспечивать равные возможности для всех".