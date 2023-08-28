Временный морской коридор вполне может использоваться для движения всех кораблей, – Олещук

Временный морской коридор, который открыло Министерство инфрструктуры и по которому уже прошел контейнеровоз, может быть использован для движения всех торговых кораблей, ключевой вопрос – в обеспечении страховых гарантий.

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Об этом заявил политолог, эксперт Петр Олещук.

"Я не вижу причин, почему эта схема, которая отработана или может быть отработана в будущем, по зерновому коридору, не может быть использована для любых других целей. Использование зернового коридора было связано с тем, что это было результатом договоренностей между ООН и Украиной и между ООН и россией при посредничестве Турции. Но Россия вышла, и соответственно, не может налагать какие-либо ограничения. Поэтому, в принципе, эта схема может быть использована и для транспортировки любых других грузов", - отметил Олещук.

По его словам, ключевой вопрос в случае разблокирования торгового судоходства будет связан с механизмами страхования и соответствующими гарантиями.

"Насколько я понимаю, работа в этом направлении (страхование – Ред.) ведется, но я не знаю подробностей. Судя по официальным заявлениям, можно предположить, что результат может быть вполне успешным", - резюмировал эксперт.

Министерство инфраструктуры совместно с силовиками провело работу по созданию временного коридора для выхода судов из украинских портов. Этим коридором уже прошел контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, застрявший в порту Одессы еще в начале российского вторжения.

В свою очередь, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что временный коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжение русской федерации. Но то, что такие суда будут выпускать в первую очередь, не означает, что другим судам будет запрещен выход, указывают эксперты.