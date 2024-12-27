Вопрос тарифов 'Укрзалізниці' станет определяющим тестом для министра Кулебы, – Магомедов

Рассмотрение вопроса об индексации железнодорожных тарифов в 2025 году станет определяющим драйвером влияния на работу портовой отрасли, развитие автодорожного комплекса, стабильную работу предприятий и другие приоритеты региональной политики. Поэтому этот вопрос – экзамен для министра восстановления Алексея Кулебы.

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Об этом заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета промышленной политики Комитета ВР по вопросам экономического развития Муса Магомедов.

"Дилемма Кулебы: выбрать между интересами госкомпании, которая после двух лет прибыльной деятельности прогнозирует увеличение расходов, сокращение доходов и соответственно большие убытки или поддержкой развития общин, – станет определяющим тестом для профильного министра Алексея Кулебы", – заявил народный депутат.

Он отметил, что представленный "Укрзалізницею" проект финансового плана на 2025 год предусматривает сокращение базы тарифных поступлений на 6% – при том, что все основные статьи расходов компании-монополиста предполагают значительный рост.

"Макропрогнозы предполагают рост ВВП Украины на 3-4%. Но, вместо привлечения новых грузов и использования потенциала роста экономики, УЗ предлагает покрывать разницу между доходами и растущими расходами за счет поднятия монопольной составляющей тарифов на грузовые перевозки, что в итоговом этапе приведет к вымыванию средств бизнеса, падению конкурентоспособности продукции национальных предприятий и оттоку грузовой базы на альтернативные виды транспорта", – подчеркнул нардеп.

По его словам, последствия увеличения тарифов УЗ будут особенно ощутимы в общинах и территориях, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, которые будут сокращать производство. Еще одним мощным фактором влияния на региональном уровне может быть разрушение дорог в результате перехода грузов на автомобильный транспорт. Также в "зоне риска" – предприятия портовой отрасли, для которых рост тарифов приведет к сокращению или даже полной остановке грузопотоков по определенным направлениям.

"В подчинении министра Алексея Кулебы широк круг вопросов региональной политики и инфраструктуры. Но нужно принимать взвешенное и обоснованное решение", – резюмировал Магомедов.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%. Бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут оказаться катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.