Вопрос достройки Хмельницкой АЭС должен быть решен в конструктивном русле без политических спекуляций – Кучеренко

Вопрос окончания строительства Хмельницкой атомной электростанции должен быть решен конструктивно без незрелых политических спекуляций, поскольку это вопрос энергетической безопасности страны.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев24".

"Поэтому этот вопрос (по достройке Хмельницкой АЭС – ред.) не в таком формате, как нам навязывает "Голос", должен быть решен. И я думаю, он будет решен в ближайшее время в профессиональном, спокойном, деполитизированном формате, потому что речь идет об энергобезопасности всех нас, Украины, понимаете? И нам нужно серьезно к этому подходить, а не на детском уровне, который нам предлагают некоторые незрелые политики", – подчеркнул Кучеренко.

Он пояснил, что конструкция реактора уже давно построена.

Депутат добавил, что на сегодняшний день в Украине работают все 9 ядерных реакторов и они были переведены с советского топлива на американское.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.