Военные начали массово обращаться к правительству и президенту с просьбой не забирать у громад ресурс на нужды ВСУ

Военные начали массово обращаться к правительству и президенту с просьбой не забирать их НДФЛ из бюджета органов местного самоуправления, громад. Воины объясняют – эти деньги громады направляют непосредственно на нужды защитников.

Видеообращения военнослужащие публикуют в соцсетях. Телеграмм-канал "Украина Сейчас: новости, война, Россия" собрал несколько из них, в том числе обращение воинов ССО, 33-го отдельного стрелкового батальона, Пограничной службы и полиции МВД.

Напомним, согласно последним правкам в Бюджетный кодекс, Кабмин намерен изменить порядок перераспределения военного НДФЛ, а также других отчислений, идущих в местные бюджеты.

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Деньги намерены изъять у городов и перераспределить на другие специально созданные фонды – на производство снарядов и ракет. Это отрицательно скажется на ежедневной "розничной помощи" армии.

Так, ежедневно комбаты и комбриги получают помощь в виде резины, грузовиков, стройматериалов, буржуек, тепловизоров, топлива для машин и прочее, и со всеми этими просьбами они не могут обратиться ни в одно министерство, но системно обращаются в города и получают помощь. Теперь такая помощь может прекратиться, что существенно ослабит обороноспособность страны.