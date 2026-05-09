Виталий Ким: Главный вызов евроинтеграции – изменение роли Украины в экономике ЕС

Главным вызовом европейской интеграции является изменение роли Украины в экономике Евросоюза, в частности через отход от сырьевой модели и развитие секторов с высокой добавленной стоимостью.

Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в материале для "Главком", подчеркнув, что реиндустриализация нашей страны может стать частью новой экономической устойчивости Европы.

Украина десятилетиями продавала миру преимущественно сырье – зерно, руду и т.д., а взамен покупала готовые товары (нередко изготовленные из украинского сырья), технологии и оборудование с высокой добавленной стоимостью. Полномасштабная война показала, что такая экономическая модель поддерживает уязвимую зависимость от конъюнктуры на сырьевых рынках, не дает государству достаточной устойчивости, не создает нужного количества рабочих мест и не позволяет стране быстро развиваться даже при наличии огромного потенциала, говорит Виталий Ким.

"Именно поэтому сегодня вопрос европейской интеграции для Украины – это гораздо больше, чем политика или формальное движение к членству в Европейском Союзе. На самом деле речь идет о шансе изменить саму экономическую модель государства.

По сути, вопрос сегодня уже не в том, станет ли Украина частью европейского рынка – мы уже интегрируемся в него. Сегодня более половины всей внешней торговли Украины приходится именно на Европейский Союз.

Но главный вопрос заключается в другом: какое место Украина будет занимать в европейской экономике в будущем", – отмечает председатель Николаевской ОВА.

Политик отмечает, что этот вопрос важен не только для Украины. После войны будет меняться вся экономическая карта Европы: цепи поставок, промышленная политика, энергетическая безопасность, продовольственная стабильность, логистические маршруты и оборонное производство. И Украина имеет шанс стать не периферией этого процесса, а одним из его активных участников – страной, которая добавляет Европе производственную, логистическую, аграрную, технологическую и безопасностную способность.

"Сегодня структура украинского экспорта в ЕС прекрасно демонстрирует главную проблему нашей экономики. Почти 60% экспорта – это продовольственные товары и аграрное сырье. Еще около четверти – черные металлы и минеральная продукция. В то же время доля машиностроения и более сложной промышленной продукции остается критически низкой – около 8%.

По сути почти 90% украинского экспорта в Европу – это сырье или продукция с низким уровнем добавленной стоимости", – говорит Виталий Ким.

"Сегодня ЕС уже является ключевым экономическим партнером Украины. Особенно показательным здесь является пример Польши. За последние годы украинско-польское экономическое взаимодействие вышло далеко за пределы обычной торговли соседних государств и фактически стало частью формирования нового экономического пространства региона.

Вместе с тем нынешняя структура этой торговли пока остается преимущественно сырьевой для Украины. И это еще раз показывает главный вызов европейской интеграции – не просто увеличение объемов торговли, а изменение роли Украины в европейской экономике.

Льготный торговый режим ЕС для украинских товаров уже стал одним из факторов поддержки нашей экономики во время войны. Но для реальной трансформации страны критически важно, чтобы такая экономическая предсказуемость сохранялась на долгую перспективу", – отмечает председатель Николаевской ОВА.

Только долгосрочные и понятные правила позволяют привлекать в экономику "длинные" инвестиции и кредиты – на производство, переработку, логистику, промышленность и технологии, отмечает политик.

"Именно это создает условия не только для восстановления экономики, но и для повышения уровня ее экономической сложности. Речь идет о развитии секторов с высокой добавленной стоимостью и постепенном переходе от сырьевой модели к современной производственной экономике.

Опыт стран Центральной и Восточной Европы показывает, что развитие производства, промышленности и интеграция в европейские производственные цепи могут стать основой долгосрочного экономического роста, повышения производительности труда и роста доходов населения. Переход от сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью обычно формирует устойчивую налоговую базу, повышает инвестиционную привлекательность государства и создает условия для высоких темпов развития в долгосрочной перспективе", – пишет Виталий Ким.

Как отметил политик, сырьевая модель экономики не создает достаточного количества качественных рабочих мест, не обеспечивает высоких доходов и не формирует сильную экономику. Более того – она не позволяет стране в полной мере использовать преимущества интеграции с Европейским Союзом.

Поэтому вопрос реиндустриализации Украины сегодня является не отдельной экономической дискуссией, а необходимым условием качественной европейской интеграции.

"Для нас принципиально важно не закрепить за Украиной роль поставщика сырья для европейского рынка, а стать полноценным участником европейских производственных и технологических цепочек.

Речь идет о развитии переработки, машиностроения, агротехнологий, энергетики, логистики, пищевой промышленности, производства оборудования, оборонно-промышленного комплекса, современного технологического сектора, малого и среднего бизнеса.

Именно такая экономика создает рабочие места, удерживает людей в стране, формирует доходы громад и дает государству ресурсы для развития. А в условиях послевоенной конкуренции за людей это станет одним из ключевых факторов будущей устойчивости государства", – отмечает председатель Николаевской ОВА.

Он отметил, что в центре всех этих экономических процессов должны оставаться люди. Для большинства украинцев европейская интеграция – это вообще не вопрос рынков, пошлин или торговых режимов. Это стремление к другому качеству жизни и экономических возможностей, которые позволяют людям жить достойно в собственной стране.

По словам политика, Украина уже в значительной степени живет в условиях европейских тарифов и цен. Чего не скажешь об уровне зарплат, пенсий и социальных выплат, которые пока существенно отстают от большинства стран Европейского Союза. И именно поэтому качественная экономическая интеграция должна измеряться не только статистикой экспорта или темпами роста ВВП, но и тем, становятся ли для людей реальностью доходы и стандарты жизни, которые сегодня многие пока воспринимают как недостижимые.

"Если Украина сможет перейти от сырьевой модели к развитой экономике производства, технологий и высокой добавленной стоимости, тогда разговоры о зарплатах в 1500-2000 евро или пенсии в 500-600 евро уже не будут вызывать у людей скептическую улыбку и не будут восприниматься как оторванные от реальности обещания.

Поэтому после войны Украина не имеет права вернуться к модели, в которой мы экспортируем сырье и импортируем развитие – это путь к постоянному отставанию и постепенному его углублению.

Украина получила уникальное окно возможностей благодаря поддержке Европейского Союза и международных партнеров. Ukraine Facility, финансовые программы ЕС, гарантии, инструменты ЕИБ, ЕБРР и других международных институтов, сотрудничество на двух- и многостороннем уровне – это не только поддержка бюджета или помощь в восстановлении после войны, а основа для формирования новой инвестиционной модели развития Украины", – пишет Ким.

Он утверждает, что сегодня формируется новая архитектура украинской экономики. Но такие возможности работают только при одном условии – если страна способна обеспечить понятные правила, прогнозируемую экономическую политику, защиту инвестора, прозрачность, эффективность и доверие к государственным институтам.

Без изменения экономической модели даже масштабная международная поддержка не гарантирует Украине долгосрочного экономического роста, говорит глава Николаевской ОВА.

"Именно поэтому борьба с коррупцией, улучшение качества государственного управления и верховенство права сегодня являются не только политическими или евроинтеграционными вопросами. На самом деле это вопрос экономической конкурентоспособности Украины.

В этом смысле реиндустриализация Украины имеет значение не только для нашего внутреннего развития. Она может стать частью новой экономической устойчивости Европы – с короткими цепями поставок, ближе производственными площадками, сильной продовольственной базой, новыми логистическими маршрутами и мощным оборонно-промышленным потенциалом", – подчеркнул политик.

Также Виталий Ким отметил, что в этой новой экономической модели отдельно важно переосмыслить роль южных регионов.

Юг Украины не может оставаться лишь регионом, который пострадал от войны. Речь идет о будущем южном логистическом и экспортном хабе Украины и Европейского Союза для выхода на глобальные рынки.

"Через порты, речную логистику, переработку, продовольственный экспорт и доступ к внешним рынкам именно Юг может стать одним из ключевых драйверов новой экономики Украины.

Но принципиально важно, чтобы это не было возвращением к старой логике: "выкопали / вырастили – вывезли". Речь идет о создании полного цикла добавленной стоимости: производство, переработка, логистика и экспорт готовой конкурентной продукции, технологий и инноваций.

Именно в этом заключается логика концепции "Юг 2.0", которую мы разработали в рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад – не регионального проекта, а части новой экономической модели государства", – говорит председатель Николаевской ОВА.

Экономическая евроинтеграция происходит не только на уровне государства или международных соглашений, но и на уровне громад – там, где создаются рабочие места, запускаются новые предприятия, формируется локальная экономика и принимаются решения, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь людей. "Горизонтальная евроинтеграция" по модели более тесного сотрудничества и углубления отношений регионов Украины и государств ЕС имеет очень важное значение, отмечает Ким.

"Для прифронтовых территорий это вопрос не только развития, но и экономической устойчивости, возвращения людей и сохранения нормальной жизни.

Сегодня Украина имеет шанс не просто восстановить экономику после войны, а изменить собственную роль в европейской и глобальной экономике.

И именно в этом заключается истинный смысл экономической евроинтеграции: не только получить доступ к рынку Европейского Союза, а построить сильную экономику производства, технологий, высокой добавленной стоимости и конкурентной промышленности.

Сильная европейская Украина – это не страна-сырьевой приложение, а государство, которое производит продукцию, создает технологии, формирует собственную промышленную и экономическую силу и является полноценным участником европейской и глобальной экономики", – подытожил председатель Николаевской ОВА.