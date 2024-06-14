Винниковская табачная фабрика призвала ГБР и ОГП помочь разблокировать работу предприятия

"Времена Януковича возвращаются!", "Давление на бизнес постоянно растет", "БЭБ занимается беззаконием и произволом, его следует немедленно перезагрузить" – с такими резонансными заявлениями выступила пресс-служба Винниковской табачной фабрики, протестуя против блокирования деятельности предприятия из-за противоправных действий Бюро экономической безопасности Украины.

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Пресс-служба отмечает, что из-за этих противоправных действий БЭБ фабрика не может работать уже пять последних месяцев.

"БЭБ само не понимает, что ищет и что хочет найти, и ничего противозаконного не находит. Особенно сокрушительным и убыточным для фабрики стал последний месяц, когда БЭБ, опираясь на новое определение суда, уничтожает предприятие, его многодесятилетние наработки и репутацию", – заявляет компания.

Чрезвычайный финансовый ущерб нанесен и фабрике, и государственному бюджету Украины, поскольку в этом году предприятие планировало уплатить в бюджеты всех уровней более 8,5 млрд гривен. В прошлом, 2023 году фабрика уплатила более 7 млрд гривен.

Производственный план предусматривал увеличение объемов производства продукции и, соответственно, платежей в бюджет. Этот план сотрудники БЭБ сорвали. Это в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, иначе как диверсией внутреннего врага назвать невозможно.

Учитывая это, предприятие требует перезагрузить деятельность Бюро экономической безопасности Украины и немедленно вмешаться в эту ситуацию ГБР и Генеральной прокуратуры Украины, немедленно дать правовую оценку деятельности БЭБ и разблокировать производственную деятельность фабрики.

"Мы догадываемся, кто является заказчиком этой атаки на предприятие и непосредственным куратором этого беспредела, и мы обязательно в ближайшее время сделаем эту информацию публичной", – говорится в заявлении пресс-службы фабрики.