Венгрия замораживает часть бюджетных расходов из-за рекордного дефицита – Bloomberg

Дефицит государственного бюджета Венгрии в апреле достиг рекордного уровня из-за того, что выплаты процентов значительно превысили рост налоговых поступлений. Такая ситуация заставила правительство Виктора Орбана объявить о замораживании части бюджетных расходов

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Об этом пишет Bloomberg. Какие именно расходы были заморожены, не сообщается.

По данным Министерства экономики Венгрии, за первые четыре месяца 2025 года после резкого роста выплат по долгам дефицит бюджета составил более 2,9 триллиона форинтов (8 миллиардов долларов), что является худшим показателем.

При этом только за апрель 2025-го дефицит венгерского бюджета составил 376 миллиардов форинтов.

В Министерстве экономики заявили, что значительное замораживание расходов бюджета доказывает "способность фискальной политики быстро реагировать".

Правительство Виктора Орбана уже повысило целевые показатели дефицита на этот и следующий годы, что побудило S&P Global Ratings снизить прогноз по долгу Венгрии, который имеет самый низкий инвестиционный уровень. Кредитное рейтинговое агентство предупредило о риске предвыборных расходов накануне парламентских выборов в 2026 году.

В то же время государственный секретарь Минэкономики Венгрии Корнел Кисгергель отрицает, что венгерское правительство ослабит фискальную политику, учитывая грядущие выборы.

Правительство Венгрии заложило экономический рост в 2025 году на уровне 2,5%, но этот прогноз выглядит слишком оптимистичным после сокращения валового внутреннего продукта страны в первом квартале, отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Виктора Орбана продолжает работать на руку Кремля. В частности, еврокомиссар Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана по устранению зависимости ЕС от российских энергоносителей.

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