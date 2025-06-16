Валютные ограничения должны эволюционировать: Романчук призвал либерализовать валютный рынок в Украине

Валютные ограничения должны эволюционировать – эксперт о необходимости либерализации валютного рынка

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Украинская экономика нуждается в адаптации валютной политики к текущим условиям, а ограничения, которые действовали в начале войны, больше не соответствуют реалиям 2024-2025 годов.

Об этом заявил руководитель направления экономических реформ Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук.

По его словам, валютные ограничения, введенные в 2022 году, сегодня "все чаще превращаются из инструмента стабильности в механизм контроля".

"Война продолжается уже 3,5 года. Говорить: "Вы хорошо справились, за первые шесть месяцев сделали важное дело" – это, конечно, подчеркивает, что Национальный банк сработал хорошо на старте. Но сейчас, когда прошло уже несколько лет, важно давать сигналы рынку – как украинским инвесторам, так и международным партнерам – о понятной экономической политике", – отметил Романчук.

Он также отметил необходимость равного подхода ко всем участникам рынка: "Мы не можем иметь разное отношение к долговым инструментам для старых и новых покупателей облигаций".

По мнению эксперта, в основе экономической политики должна быть четкая стратегия, которая бы формировала современную систему, устойчивую к вызовам: "Очевидно, что здесь больше вопросов к НБУ и правительству, потому что до сих пор нет четкой концепции или стратегии, как должна выглядеть экономическая "ВСУ" – сильная, устойчивая к вызовам система".

Как отметил Романчук, "украинская экономика сегодня на 70% состоит из государственных расходов, а сфера частных инициатив – очень узкая и в основном находится в тени".

Ранее сообщалось, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна продолжать постепенную валютную либерализацию по мере стабилизации финансовой системы.