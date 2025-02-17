Бывший собственник украинского банка должен заплатить НБУ более 1,2 млрд грн – решение суда

Бывшего собственника VAB Банка (ПАО "ВиЭйБи Банк") Олега Бахматюка обязали заплатить Нацбанку 1,221 млрд грн в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту от регулятора. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

В 2014 году VAB Банк заключил с регулятором договор о стабилизационном кредите на 1,2 млрд грн.

Бахматюк поручился за возврат банком кредитных средств и заключил с НБУ договор поручительства.

"Следовательно, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед Национальным банком. Поскольку и банк, и его собственник не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2015 году обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с него задолженности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время на рассмотрении суда находится еще 5 дел по исковым заявлениям Национального банка к Бахматюку. Они касаются долгов:

ПАО "ВиЭйБи Банк";

ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива".

"Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн", – отметили в НБУ.

Также там напомнили: правление НБУ отнесло "ВиЭйБи Банк" к категории неплатежеспособных 20 ноября 2014 года.А 19 марта 2015 приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Сам же Бахматюк находится в Австрии. В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу самого Бахматюка, а также его сестру, которая была председателем наблюдательного совета учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году уголовный суд Вены принял решение об отказе в экстрадиции Олега Бахматюка в Украину по делу VAB Банка по запросу украинской прокуратуры. Бахматюк тогда в очередной раз заявил о том, что выдвинутые против него обвинения безосновательны.

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