В условиях постоянных обстрелов украинская энергосистема нуждается в развитии 'зеленой' генерации – Украинский совет бизнеса

При регулярных обстрелах со стороны врага, энергетическая система Украины нуждается в развитии децентрализованной генерации.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса (УРБ).

"Централизованная модель энергосистемы себя исчерпала, поскольку, прежде всего, остается удобной целью для системных поражений со стороны врага со всеми вытекающими последствиями. Существующая энергосистема нуждается в трансформации – с развитием децентрализованных систем, в состав которых входят объекты распределенной генерации малой мощности (до 20 МВт каждый)", – говорится в ней.

В частности, отмечается, что дальнейшее развитие сектора возобновляемой энергетики требует решений по обеспечению достаточных балансирующих мощностей.

В Украинском совете бизнеса говорят, что для обеспечения устойчивости энергетической системы нужно как можно быстрее упростить правила подключения любого поколения, установить 0% ставки пошлины и НДС на ввоз и изготовление всего энергетического оборудования и обеспечить быстрое развитие "зеленой" энергетики.

"Неотложно обеспечить интенсивное и сбалансированное развитие ВИЭ – на уровне подзаконных актов, регулирующих рынок электрической энергии – предусмотреть присоединение объектов стохастической генерации, среди которых солнечные и ветровые станции, присоединяемые с целью дальнейшей продажи производимой энергии в рынок, с требованием обеспечить минимальный технически обоснованный уровень балансирующих мощностей для собственной генерации таких объектов. Упростить процедуру выделения земель для целевого назначения – постройки солнечных и ветровых станций", – подчеркнули в УРБ.

В итоге Украинский совет бизнеса призвал представителей власти обсудить вопросы энергетической безопасности с участием представителей КМУ, ВРУ, ОП, аналитических центров, ведущих бизнес-ассоциаций, создать рабочую группу для экстренного реагирования на возникшие проблемы и как можно быстрее реализовать мероприятия, указанные в обращении.

Ранее партнерша юридической компании ALTELAW Ольга Савченко заявляла, что для реализации намерений Украины относительно активного строительства маневровой и зеленой энергетики нужно преодолеть долговой кризис на рынке электроэнергии, который является продолжительным и сдерживает инвесторов.