В Украине задним числом пересчитают пенсии: кому сразу заплатят за два месяца

В Украине в июне часть пенсионеров получит доплаты сразу за два месяца. Прибавка, назначенная в апреле, будет выплачена только через несколько месяцев.

Как сообщается в сообщении ПФУ, пенсии автоматически перечислят тем, кто после назначения или пересчета продолжал работать. Важное условие, чтобы на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 г. приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Что еще повлияет на размер пенсий с апреля

С 1 апреля проведут перерасчет пенсий из-за повышения минималки. Так, повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн. приведет к повышению гарантированной пенсии для определенной категории с 2840 до 3200 грн.

Как отмечено в материале OBOZ.UA, повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о тех пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, выполнившие нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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