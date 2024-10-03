В Украине взлетит спрос на часть специалистов, а количество населения значительно сократится: главное из Стратегии демографического развития

Кабинет Министров утвердил Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. Согласно оценкам демографов, к 2051 году численность населения сократится до 25,2 млн человек. На рынке труда не будет хватать 4,5 млн работников.

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Об этом говорится в опубликованном документе. Значительно возрастет спрос на инженеров, технических специалистов, военных специалистов, специалистов в области естественных наук, технологий, инженерии, математики, медицинских работников, энергетиков, строителей, специалистов по публичной политике.

Какой будет Украина и сколько украинцев останется в стране

После войны Украина будет иметь высокий уровень развития услуг по реабилитации и протезированию; потребует строительства новых дорог, мостов, жилых и коммерческих объектов, а также модернизации транспортных сетей и коммунальных систем. Учитывая массовые разрушения энергетической инфраструктуры, Украина должна построить современную энергетическую систему с акцентом на распределенную генерацию и возобновляемые источники энергии, говорится в стратегии.

Это создаст огромный спрос специалистов в указанной сфере, а также на рабочих, которые будут иметь возможность занять стабильные и хорошо оплачиваемые позиции в одной из наиболее перспективных отраслей.

Количество украинцев значительно сократится

По данным Госстата, численность населения 5 декабря 2001-го составила 48,5 млн человек. По оценке Института демографии и социальных исследований имени М.В. осуществляют свои полномочия в полном объеме – 31,1 млн человек;

С учетом вызовов и угроз, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году – до 25,2 млн человек.

Рождаемость значительно меньше, чем нужно Украине

Уровень рождаемости ниже нужного для простого воспроизводства населения, наблюдается в Украине с середины 1960-х годов. Суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году составил 1,16, что почти вдвое меньше уровня, необходимого для обеспечения простого воспроизводства населения, а в период с начала вооруженной агрессии, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, снизился до 0,9.

В 2021 году количество родившихся детей было вдвое меньше числа лиц, которым исполнилось 60 лет (родившихся в 1961 году) и имеющих право выйти на пенсию.

Дисбаланс на рынке труда будет усиливаться.

По оценке общественной организации "Easy Business", в течение следующего десятилетия на рынке труда возникнет дефицит около 4,5 млн работников. В частности, к 2028 году максимальный рост спроса на специалистов ожидается в сферах административного и вспомогательного обслуживания (в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом) годом), строительства (в 2,3 раза), информации и электронных коммуникаций (в 2,2 раза).

Отдельной проблемой рынка труда является низкий уровень трудоустройства с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц. По состоянию на сентябрь 2023 года из 2,1 млн. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста было трудоустроено около 800 тыс. человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров по проекту бюджета на 2025-й год предлагает сократить социальные расходы. Минимальную зарплату и пенсию "заморозят" минимум на год (а если верить Бюджетной декларации, то на три года).

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