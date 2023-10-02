В Украине впервые заплатят за разоблачение коррупции: 13,3 млн грн получит скандальный "агент НАБУ" Шевченко

Первым в Украине получателем денежного вознаграждения за разоблачение коррупции стал скандальный "агент НАБУ" Евгений Шевченко, которого и самого подозревали в уголовном правонарушении. По решению суда Шевченко получит почти 13,3 млн грн за сообщение об организации взятки экс-главе САП Назару Холодницкому и экс-директору НАБУ Артему Сытнику.

О соответствующем решении судьи официально сообщила пресс-служба ВАКС. Впрочем, имя получателя вознаграждения в сообщении не называется. О том, что средства предназначены именно Шевченко, свидетельствует его собственный пост в Facebook.

"Коллегия судей в составе Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак приняла решение о том, что роль обличителя в данном уголовном производстве является решающей и... предоставила мне право на получение вознаграждения в сумме 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления. Правда, действующее законодательство несколько ограничивает максимальный размер вознаграждения и, кроме того, фиксирует его не в валюте взятки (размер которой составлял $5 млн), а в гривне. Учитывая, что разоблачение преступления произошло три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не $500 тыс., а "только" $350 тыс. (13,3 млн грн), что, конечно, тоже очень неплохо", – сообщил Шевченко.

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Еще в 2020 году в Украине вступил в силу закон, гарантирующий право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом разоблачители освобождаются от ответственности, если окажется, что они сообщили об ошибочных фактах и коррупция не подтвердилась.

Речь идет о деле касательно взятки в 5 млн долларов, в котором фигурировал бывший министр экологии и природных ресурсов, собственник "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николай Злочевский, его передали в суд. Взятка предназначалась руководству антикоррупционных органов (бывшему главе САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику для закрытия уголовного производства против Злочевского. Дело касалось возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк".

Самого Шевченко называют "внештатным работником НАБУ" с 2016 года. По словам самого Шевченко, этой работой он занимался до 2021 года. Тогда вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко его заподозрили в создании незаконного вооруженного формирования.

В 2021 году СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным следствия, Семенченко и Шевченко также являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

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