В Украине разоблачили коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях: детали

В Украине разоблачили в коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области. Также ликвидированы новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

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По результатам оперативных мероприятий задержаны 4 должностных лица таможенных органов, а чиновники из налоговой уже сообщены о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Служба безопасности Украины).

Установлено, что руководительница одного из подразделений Южного управления ГНСУ требовала взятку в $5 тыс. у местного предпринимателя. Она обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

Одесса

В городе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления. Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых "оценивал" в $500.

Львов

Службой безопасности задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец", который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

Житомир

По материалам СБУ, перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении 7 российским оккупантам, причастным к мародерству. Военные страны-террориста РФ похитили имущества в Киевской области более чем на 1,3 млн грн.

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