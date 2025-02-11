В Украине применили аварийные отключения света из-за угрозы массированной атаки РФ

Утром 11 февраля в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала угроза массированной ракетной атаки со стороны агрессора России.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики подчеркнули, что меры ограничения будут отменены по окончании воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", – сообщил также министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Он добавил, что именно в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Последствия атаки будут уточнять, как только это позволит ситуация безопасности.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 11 февраля в стране будут применяться графики ограничения мощности в подаче электроэнергии, однако только для промышленности и бизнеса. Они будут действовать с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. Отключение для бытовых потребителей накануне не прогнозировалось.

Как сообщал OBOZ.UA, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупредил, что отключения света могут вернуться, если морозы достигнут -10 °C и продлятся несколько недель. Ведь это приведет к резкому росту потребления электроэнергии.

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