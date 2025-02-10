В "Укрэнерго" предупредили об ограничении подачи электроэнергии 11 февраля: для кого будут действовать графики

В Украине 11 февраля будут применять графики ограничение мощности в подаче электроэнергии – однако только для промышленности и бизнеса. Действовать они будут с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. При этом отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причиной отключений является повреждение Россией украинских энергообъектов во время предыдущих ракетно-дроновых атак.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время энергетики работают над тем, чтобы "как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование". А потому украинцам следует потреблять ресурс экономно.

Будут ли отключать свет в домах и квартирах украинцев из-за морозов

В свою очередь, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что если морозы в Украине достигнут 10 градусов, почасовые отключения света могут вернуться. Он отметил:

Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме.

Атаки на газовые месторождения, которые могли снизить добычу газа, необходимого для производства электроэнергии.

"В сочетании с морозами это повышает риски возврата к плановым отключениям", – объяснил Омельченко.

Впрочем, отметил он, даже в случае сильных морозов Украина может избежать отключения света бытовым потребителям. Для этого, по его словам, следует "обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа, а также ответственно относиться к потреблению".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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