В Украине появятся новые купюры 20 гривен: НБУ назвал дату

В Украине с 24 октября войдет в обращение новая банкнота номиналом 20 грн с подписью нынешнего главы Нацбанка Андрея Пышного. Этими купюрами будут постепенно заменять изношенные, поврежденные и устаревшие "двадцатки", которые выводятся из оборота.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Дизайн новой банкноты останется прежнем – такой был утвержден в 2018 году.

В Нацбанке особо отметили, что новые банкноты обязаны принимать все физические и юридические лица. Обращаться новые 20 грн будут наряду со старыми вариантами той же купюры.

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Напомним, НБУ не стал с 1 октября прекращать процесс обмена ряда монет и купюр, выпущенных до 2003 года, как планировалось ранее. Новый крайний срок для обмена перенесли – теперь это произойдет через 3 месяца после отмены военного положения в Украине.

Речь идет о монетах номиналов 1, 2, 5 и 25 коп. и банкнотах в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенных раньше 2003 года. Впрочем, вывод этих монет и купюр из оборота, из-за которого и начали проводить обмен, не отменен – они больше не являются платежным средством. Обмен таких монет и купюр можно бесплатно провести в НБУ или уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

Как сообщал OBOZ.UA, кассиры в супермаркетах отказываются принимать у покупателей деньги некоторых номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. При чем речь идет как о банкнотах, так и монетах.

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