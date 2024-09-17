В Украине перезапустят таможню: принят важный для МВФ закон

Народные депутаты Верховной Рады проголосовали за перезагрузку украинской таможни. 17 сентября за соответствующий законопроект №6490-д проголосовали в общей сложности 260 народных депутатов.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил о предложениях и поправках, которые внесли в проект закона во втором чтении:

урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах;

определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов;

введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни;

возможность проведения психофизиологического опроса с применением полиграфа должностных лиц таможенных органов;

урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

усовершенствованные подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику и т.д.

Реформа таможни – один из маяков Меморандума о сотрудничестве, который Украина заключила с Международным валютным фондом. Чтобы продолжать получение макрофинансовых траншей, наша страна должна завершить ее до конца октября. Об этом напомнил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк ("Голос").

"Это маяк МВФ, Всемирного банка и США. И всех бизнес ассоциаций. И общественности. Но самое главное, это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет", – заявил нардеп.

Также OBOZ.UA писал, что в Украине планируют запустить и пенсионную реформу, которая должна за счет введения накопительного уровня обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка. Соответствующий законопроект нардепы хотят рассмотреть до конца года.

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