В Украине не осталось ни одной ТЭС, которая бы не испытала разрушения от массированных атак России – ДТЭК

На сегодняшний день не осталось ни одной теплоэлектростанции ДТЭК, которая бы не испытала прилеты от массированных атак России по энергетике, и большинство станций были атакованы уже неоднократно.

Об этом в эфире "Украинской правды" рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Большинство станций ранее и так получили существенные повреждения, и они неоднократно останавливались из-за массированных обстрелов", - отметил он.

По словам Салеева, для восстановления поврежденных и разрушенных электростанций внутренних ресурсов недостаточно. Он добавил, что все собственные ресурсы устремляются на восстановление.

По его данным, то, что можно быстро восстановить, ресурсы направляются в первую очередь. Но большую часть ресурсов требует специфическое оборудование, которое нужно покупать и производить.

Салеев добавил, что изготовление оборудования взамен поврежденному или разрушенному – это вопрос времени. Производство большого габаритного оборудования, например трансформаторов, занимает 8-12 месяцев, а кое-где и по полтора года.

Никто его на складах не держит. Оно все индивидуальное производство, под конкретные условия и конкретные станции… И Министерство энергетики, и мы ищем все возможные пути и ресурсы, чтобы такое оборудование покупать и привозить на электростанции", – заверил он.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года было уже 37 раз, когда энергетики ДТЭК Рината Ахметова поднимали станции с нуля и возобновляли их работу после обстрелов. В то же время в результате шести волн массированных атак в марте – июне было повреждено или разрушено более 90% тепловой генерации. Накануне в Правительстве сообщили, что в результате российских атак Украина потеряла уже 9 гигаватт мощности генерации.