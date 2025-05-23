В Украине назревает массовое закрытие аптек и подорожание лекарств: СМИ назвали причину

Украину ожидает массовое закрытие аптек в маленьких городах и селах, дефицит и подорожание целого ряда медикаментов. По мнению экспертов, к этому приведут действия правительства, направленные на регулирование фармакологического рынка.

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Об этом говорится в материале "Українських новин".

Уже прошло более двух месяцев, как государство ввело более жесткое ценовое регулирование на фармрынке. В частности, Кабмин запретил маркетинговые платежи аптечным сетям, а также ограничил максимальные наценки на лекарства для дистрибьюторов (не выше 8%) и аптек (не выше 35%). По задумке правительства, все эти меры должны были снизить стоимость препаратов для населения в аптечных сетях.

Украинский экономист Борис Кушнирук считает, что все начинается с цены, которую формируют фармпроизводители, а ограничения, введенные для аптек, ничего для снижения стоимости препаратов не дадут. Напротив, из-за запрета на маркетинговые сделки, единственным доходом аптек останется торговая наценка. Соответственно, цены на фармпрепараты будут расти.

Соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк сразу после того, как на рынке начались ценовые ограничения, спрогнозировал, что стоимость на определенный перечень недорогих препаратов временно снизится, но вырастет стоимость более дорогих и особенно импортных лекарств. Сегодня он не исключает, что препараты для хронических больных могут стать дефицитными.

Руководитель ОО "Фармрада" Елена Прудникова рассказала, что недостаток лекарств уже ощущается. Например, на днях у поставщиков исчезли "Небуфлюзон" и "Небутамол", а многие дорогие препараты сейчас можно купить только под заказ.

Ограничение рентабельности аптечных учреждений может привести к массовому закрытию аптек. В областных центрах кризис пока не слишком заметен, но в регионах ситуация складывается патовая. Например, директор крупнейшей сети "Подорожник" Тарас Коляда сообщил, что уже закрыто девять аптек с начала регуляции, а на очереди еще пять.

Елена Прудникова подчеркнула, что среди аптек в городках и селах выживут далеко не все. По ее данным, аптеки в селах в апреле получили 20–30 тыс. грн ущерба, хотя и до этого зарабатывали только 10–15 тыс. грн чистой прибыли в месяц.